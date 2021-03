Wer wagt sich an das Erraten der kostümierten The Masked Singer-Promis? Am Dienstag flimmert bereits wieder das Halbfinale der beliebten Gesangsshow über die TV-Bildschirme. Gleich zwei Kandidaten werden hier ausscheiden und am Ende ihre Identität preisgeben müssen. Vorab dürfen die Zuschauer noch rätseln, welche Stars unter den Verkleidungen stecken könnten – und natürlich auch das Rateteam: Doch wer wird Rea Garvey (47) und Ruth Moschner (44) im "The Masked Singer"-Halbfinale unterstützen?

Nach Carolin Kebekus (40), Steven Gätjen (48), Smudo (53) und Lena Gercke (33) ist nun sie an der Reihe, ihr Promi-Wissen unter Beweis zu stellen: Moderatorin und Schauspielerin Katrin Bauerfeind (38)! Gegenüber DPA betonte die Entertainerin, sie sei bestens vorbereitet! "Ich bin mittlerweile in dem Stadium, wo ich versuche, den Flamingo anhand der Beinform mit infrage kommenden Promibeinen zu vergleichen und hoffe, ihn oder sie so zu enttarnen", erklärte sie. Auch Twitter sei hilfreich und sie habe bereits ihre Freunde interviewt.

Sechs Kostüme sind aktuell noch im Rennen: Der Flamingo, die Schildkröte, der Leopard, der Stier, der Dinosaurier und der Monstronaut. Vier von ihnen werden dann ins große Finale am 23. März einziehen. Was glaubt ihr: Wird Katrin sich gut schlagen im "The Masked Singer"-Rateteam und vielleicht ein paar Promi-Identitäten enthüllen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

