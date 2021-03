Das hört Laura Bühre nicht zum ersten Mal! Die Hamburgerin war Teil der aktuellen Staffel von Der Bachelor. Obwohl sie Rosenverteiler Niko Griesert (30) auf Anhieb ziemlich sympathisch war, konnte sie sein Herz am Ende nicht erobern: Laura schied in der fünften Nacht der Rosen aus. Was vielen Zuschauern beim Anblick der Psychologiestudentin sofort aufgefallen war, ist die Ähnlichkeit zu einer ziemlich bekannten Promi-Dame. Laura wird ganz oft mit dem Model Lena Gercke (33) verwechselt.

"Wie oft wurdest du schon als Lena Gercke bezeichnet?", fragt ein Fan während einer Fragerunde auf Instagram und bekommt prompt eine wenig überraschende Antwort: "Seeeeeehr oft. Und ich bin auch nicht mit ihr verwandt, um die Frage auch direkt zu beantworten." Und tatsächlich: Nicht nur die blonden Haare, die Gesichtsform und die Nasenpartie sind sich recht ähnlich – auch das breite Lächeln der 21-Jährigen sieht dem der Germany's next Topmodel-Siegerin verdächtig ähnlich.

Ihre lockere Art bei der Kuppelshow und womöglich auch die Ähnlichkeit zu der berühmten Doppelgängerin kommen bei Lauras Fans jedenfalls total gut an. Obwohl die Beauty zu Beginn der Bachelor-Staffel nur etwas mehr als 2.000 Follower zählen konnte, hat sich ihre Abonnentenliste mittlerweile versiebenfacht. 14.000 Fans verfolgen ihren Content auf Instagram.

