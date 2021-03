Gestern Abend war es wieder so weit: Die Kids' Choice Awards wurden verliehen! Wie der Name der US-amerikanischen Preisverleihung schon verrät, entscheiden hier die ganz kleinen Fans, welche Stars und Sternchen gewinnen sollen. Wie schon vergangenes Jahr fand nun auch die 34. Zeremonie hauptsächlich virtuell statt. Einige Promis waren aber trotzdem vor Ort: So cool war der Starauflauf bei den KCAs 2021!

Germany's next Topmodel-Chefin Heidi Klum (47), Modern Family-Star Sofia Vergara (48) und Ex-American-Football-Star Terry Crews (52) nahmen ganz stolz den Preis für America's Got Talent entgegen – ihre Sendung ist die "beste Realityshow" geworden und hat sogar American Idol und The Masked Singer geschlagen! Wie auf den Bildern des Abends deutlich zu sehen ist, hatten die drei einen Riesenspaß. Heidi trug für den Anlass ein kunterbuntes Outfit aus Bluse, Hose und High Heels, Sofia bezauberte in einem knallroten Jumpsuit. Terry trug eine schlichte, aber elegante Schwarz-Weiß-Kombi.

Auch Robert Downey Junior (55) erschien in einem todschicken Anzug der Luxusmarke Dolce & Gabbana – dieser wurde jedoch restlos ruiniert! Der Hollywood-Star gewann nämlich als "bester Schauspieler" für "Dolittle" einen der Hauptpreise und wurde deshalb ganz in der Tradition der Kids' Choice Awards mit grünem Schleim überzogen. Doch der Iron Man-Darsteller nahm die Aktion mit Humor.

Natürlich mischten auch die TikTok-Star die Kids' Choice Awards ordentlich auf – vor allem mit ihren heißen Outfits! Addison Rae (20) war in ihrem silbernen Partydress ein absoluter Hingucker. Auch die süßen D'Amelio-Schwestern Dixie (19) und Charli (16) legten in ihren weißen beziehungsweise schwarzen Kleidern einen atemberaubenden Auftritt hin. Charli wurde übrigens als "bester weiblicher Social-Media-Star" gekürt.

Hier kommen noch einmal alle Sieger im Überblick:

"Bester Film": Wonder Woman 1984

"Bester Anmationsfilm": "Soul"

"Bester Schauspieler": Robert Downey Junior

"Beste Schauspielerin": Millie Bobby Brown (17)

"Beste Synchronstimme": Anna Kendrick (35)

"Beste Show für Kinder": "Alexa & Katie"

"Beste Show für die Familie": Stranger Things

"Bester weiblicher TV-Star": Millie Bobby Brown

"Bester männlicher TV-Star": Jace Norman (20)

"Beste Realityshow": "Amerca's Got Talent"

"Beste Animationsserie": SpongeBob Schwammkopf

"Bester Musiker": Justin Bieber (27)

"Beste Musikerin": Ariana Grande (27)

"Bester Song": "Dynamite" von BTS

"Beste Sportlerin": Simone Biles (24)

"Bester Sportler": LeBron (36) James (21)

"Bester weiblicher Social-Media-Star": Charli D'Amelio

"Bester männlicher Social-Media-Star": James Charles

