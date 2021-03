Kaia Gerber (19) wird selbst beim Yogatraining zum Hingucker! Die Tochter von Cindy Crawford (55) arbeitet genau wie ihre Mutter in früheren Zeiten als Model. Schon von Berufs wegen achtet sie daher auf gutes Aussehen und ausreichend Fitness. Um ihren Körper in Form zu halten, setzt sie auf regelmäßige Yogaeinheiten. Erst am Donnerstag besuchte sie einen Kurs – und erschien dort in einem megastylishen Outfit!

Paparazzi erwischten die 19-Jährige jetzt in Los Angeles. Mit einem Jutebeutel, einer Sonnenbrille und einer Maske ausgerüstet machte sie sich auf den Weg zu ihrem Sportkurs und glänzte dabei in einem tollen Look: Zu dunkelblauen Leggings kombinierte sie nämlich eine dicke, wollige Leo-Jacke. Die scheint sie sich mit ihrem Freund Jacob Elordi (23) zu teilen – der The Kissing Booth-Star wurde zuvor nämlich ebenfalls in dem auffälligen Kleidungsstück gesichtet.

Wenn Kaia nicht gerade beim Yoga ist, dürfte sie ihre Freizeit vor allem mit Jacob verbringen. Die beiden sind nun schon seit einigen Monaten ein Herz und eine Seele – deshalb hatte die Beauty Mitte Februar auch endlich ein erstes Pärchenbild mit ihrem Schatz in einer Instagram-Story geteilt. Auf dem sah man sie gemeinsam beim Entspannen am Strand von Malibu.

Rachpoot/MEGA Kaia Gerber, Model

Rachpoot/MEGA Kaia Gerber im März 2021

Getty Images Kaia Gerber auf einer Fashionshow, 2020

