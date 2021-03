Kim Kardashian (40) genießt die Zeit mit ihren Kids! Nach monatelangen Trennungsgerüchten reichten die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und ihr Ex Kanye West (43) im vergangenen Monat die Scheidung ein. Der Rapper soll inzwischen sogar aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen sein. Die Brünette hingegen scheint sich momentan ganz auf ihre Familie zu konzentrieren und zeigt das auch gern: Sie postete jetzt ein paar süße Schnappschüsse mit ihren zwei ältesten Kindern North (7) und Saint West (5).

Auf ihrem Instagram-Account gab Kim die privaten Einblicke, die ihre Mutterqualitäten unterstreichen: Sie teilte zwei Selfies von einem gemütlichen Familienabend mit ihrem Nachwuchs – inklusive Pizza! Auf dem ersten Foto ist die 40-Jährige mit der 7-jährigen North zu sehen und beide wirken sehr glücklich. Ein Schnappschuss mit ihrem Sohn darf natürlich auch nicht fehlen: Der 5-Jährige streckt auf dem Pic frech die Zunge raus. "Pizza-Party", kommentierte die vierfache Mutter den ausgelassenen Feierabend-Beitrag.

Kims bester Kumpel Jonathan Cheban (47) freute sich offenbar sehr über die Momentaufnahmen: "Hattest du zwei Stücke von der [Pizza]? Sieht so aus, als wären das zwei verschiedene", witzelte der Reality-Star unter ihrem Beitrag. Und auch die Fans der Influencerin zeigten sich von den Selfies begeistert: "Ihr seid so süß! Du siehst viel glücklicher aus, Kim."

Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Kim Kardashian mit ihrem Sohn Saint West

Kim Kardashian im Februar 2021

