Dunkle Wolken ziehen über Love Island auf! Schon vor der Ausstrahlung der aktuellen Folge war klar, dass ein weiblicher Single das Format verlassen muss. Im Netz konnten die Zuschauer abstimmen, welche Lady die Suche nach ihrem Mr. Right wirklich ernst meint – auf den letzten beiden Plätzen landeten tatsächlich Greta Engelfried und Livia Piotrowicz. Doch wer musste am Ende seine Koffer packen und ohne sein Herzblatt nach Hause fahren?

Nachdem das Publikum durch das Voting eine Vorauswahl getroffen hatte, lag es in den Händen der Männer. Sie mussten entscheiden, welche Dame gehen muss. Bis auf Breno Alonso stimmten die Boys für Livia, die damit die Villa verlassen muss. Die anderen liebeshungrigen Kandidatinnen konnten es nicht fassen, nahmen die "Love Island"-Granate in den Arm und trösteten sie.

Tatsächlich lief die Liebessuche in den vergangenen Tagen für Livia nicht so berauschend. Während sie sich zunächst dazu entschloss, Stripper Breno etwas besser kennenlernen zu wollen, verguckte sie sich kurz darauf in die männliche Granate Amadu Couhl. Da bei ihm der Funke jedoch nicht wirklich überspringen wollte, servierte er sie kurzerhand ab. Für die 27-Jährige brach damit eine Welt zusammen. Sie beschloss daraufhin, mit Breno ein freundschaftliches Couple zu bilden – ob das womöglich der ausschlaggebende Punkt für die Zuschauerabstimmung war?

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Greta und Livia, "Love Island"-Kandidatinnen 2021

Der "Love Island"-Cast 2021

Livia Piotrowicz, "Love Island"-Granate

