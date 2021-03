Langsam fallen bei Love Island die Hemmungen! Bereits in Folge drei kamen sich Dennis und Nicole näher und tauschten bei ihrem Date innige Küsse im Whirlpool aus. Kurz danach ging es auch zwischen Greta und Fynn heiß her, die dann nachts rumzüngelten. Nun scheint auch das nächste Couple Lust auf mehr bekommen zu haben: In der Episode am Montag knutschen Adriano Monaco und Bianca Balintffy plötzlich rum.

In der Vorschau für Folge sechs fordert der Münchner die 23-Jährige auf: "Sag mir mal, wie spontan du bist." Als Bianca ohne zu überlegen antwortet: "Sehr spontan", passierte etwas, was sie vermutlich nicht erwartet hatte. Der 26-Jährige packt die Brünette plötzlich am Kopf, beugt sich zu ihr und küsst sie leidenschaftlich. Bianca stöhnt überrascht auf, scheint es aber zu genießen.

Was sie wirklich von Adrianos Kuss-Offensive hält, wird sich heute Abend zeigen. Dann wird sich außerdem herausstellen, wie es zwischen Fynn, seinem ehemaligen Couple Greta, Emilia und der Granate Kathi weitergeht. Eigentlich hatte der 23-Jährige ausschließlich an Greta Interesse, doch nun scheint der Muskelmann auch von der neuen Islanderin begeistert zu sein.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

RTL2 Dennis und Nicole bei "Love Island"

Anzeige

RTL2 Bianca und Adriano bei "Love Island"

Anzeige

RTL2 Greta und Fynn bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de