Will Jennifer Lopez (51) damit die Spekulationen um eine mögliche Trennung beenden? Seit einigen Tagen heißt es, zwischen der Schauspielerin und ihrem Verlobten Alex Rodriguez (45) sei alles aus und vorbei. Dem Baseballstar wird sogar vorgeworfen, J.Lo betrogen zu haben. In einem Statement haben die beiden die vermeintliche Trennung allerdings bereits bestritten. Nun scheint Jennifer auch in einem Social-Media-Clip nochmals Stellung zu beziehen.

Vor wenigen Stunden teilte die 51-Jährige einen kurzen Clip auf TikTok, in dem mehrere Konzert- oder Filmauftritte sowie Aufnahmen von roten Teppichen der "Hustler"-Darstellerin zusammengeschnitten worden sind. Dazu läuft der Song "Pretty Bitch Freestyle" von Saweetie (26). In einer Szene in dem Video werden Schlagzeilen über J.Lo und A-Rods angebliches Liebes-Aus eingeblendet. Direkt darauf folgt ein Clip, in dem Jennifer "Ihr seid dumm!" in die Kamera sagt. Ist das etwa als Dementi zu verstehen?

In ihrem gemeinsamen Statement hatten Alex und Jennifer bereits erklärt, dass an den Medienberichten nichts dran sei. Gleichzeitig gaben sie allerdings zu, dass sie als Paar zurzeit "an einigen Dingen arbeiten" müssen. Wie das genau zu verstehen ist, behielten sie allerdings für sich.

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez, Juni 2019 in New York City

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez, 2018

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez bei den Golden Globes 2020

