Germany's next Topmodel-Kandidatin Alex Mariah kam in einem biologisch männlichen Körper zur Welt, outete sich aber vor knapp zwei Jahren als Transfrau. Zu Beginn der Castingshow hatte die Studentin zunächst nicht thematisiert, dass sie transgender ist, da sie der Meinung war, ihre Stimme sei ein deutliches Indiz. Trotz ihres femininen Aussehens und Auftretens waren die anderen Teilnehmerinnen anfangs jedoch irritiert. Alex verriet nun, warum sie bisher nichts an ihrer tiefen Stimme geändert hat.

"Mann kann zur Logopädie gehen und es gibt auch eine Stimmband-OP, aber da ist das Risiko sehr hoch", erklärte die Kölnerin auf Instagram. Die Operation könne zur Folge haben, seine Stimme komplett zu verlieren und man wäre mehrere Monate lang heißer. Daher wolle Alex vorerst nichts an ihrer tiefen Stimme ändern. Sie gestand: "Klar gab es eine Zeit, in der ich das blöd fand und ich gedacht habe, ich hätte schon lieber, dass sie etwas höher ist. Aber mittlerweile juckt mich das gar nicht mehr."

Die 23-Jährige wolle ihre Transidentität nicht in den Mittelpunkt stellen und nicht so sehr auf ihre Vergangenheit eingehen. Sie glaube, im heutigen Zeitalter müsse man solche Themen nicht mehr ansprechen. Alex machte aber trotzdem klar: "Ich werde das Thema nicht tabuisieren."

Instagram / alex_mariah.gntm.2021.official Alex Mariah, GNTM-Kandidatin

