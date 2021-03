Seit mehreren Wochen gehen Mike Heiter (28) und Laura Morante (30) gemeinsam durchs Leben und der Love Island-Hottie und die Kosmetikerin könnten nicht glücklicher miteinander sein. Die beiden waren in der Vergangenheit bereits mehrere Male liiert, doch es wollte nie so richtig zwischen ihnen funktionieren. Jetzt kann sich der Bartträger ein Leben ohne seine Partnerin nicht mehr vorstellen. Mike plant seine Zukunft mit Laura!

Auf Instagram stellte sich der Ex von Elena Miras (28) den neugierigen Fragen seiner Community. Ein Follower wollte bei der Q&A-Runde wissen, wo Mike sich in 20 Jahren sehe. "In einem schönen Haus mit Garten. Abgesichert mit Laura und Kindern", erklärte der 28-Jährige und verdeutlichte seine rührende Antwort mit einem roten Herz-Emoji.

"Ihr wisst gar nicht, wie positiv und aufbauend sie ist. Sie hat ein so krass großes Herz", schwärmte er weiter von Laura. Mit ihr an seiner Seite sei er einfach "der glücklichste Mann auf der Welt" und er sei einfach dankbar dafür, sie in seinem Leben zu wissen.

Instagram / mikeheiter13 Laura Morante und Mike Heiter, 2021

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Laura Morante

Instagram / mikeheiter13 Laura Morante und Mike Heiter, Dezember 2020

