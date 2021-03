Prinzessin Eugenie (30) erlebt ihren ersten Muttertag als Mama! Die Tochter von Prinz Andrew (61) und Sarah Ferguson (61) bekam im Februar einen Sohn mit dem Namen August Philip Hawke. Seitdem schwelgen sie und ihr Ehemann Jack Brooksbank (35) im absoluten Elternhimmel. Jetzt durfte sich die royale Lady an einem ganz besonderen Tag erstmals selbst als Mama verwöhnen lassen: Eugenie verbrachte einen herrlichen Tag mit August auf einer Wiese!

Auf Instagram teilte Eugenie den süßen Schnappschuss zum britischen Feiertag. Ihr Sohn August schlummert ganz gemütlich auf einer Decke, während er von saftig grünem Grass und Osterglöckchen umringt ist. Niedliches Detail: Der kleine Spross trägt kuschelige Häschen-Babyschuhe! "Es ist so aufregend, Augusts Mama zu sein. Wie ihr sehen könnt, genieße ich meinen ersten Muttertag", schrieb die 30-Jährige zu dem niedlichen Foto.

Doch am Muttertag dachte Eugenie nicht nur an sich als Mama, sondern auch an ihre eigene: Sarah. Zu Ehren ihrer Mutter teilte die Enkelin von Queen Elizabeth (94) auch ein altes Foto, auf dem Sarah Ferguson Baby Eugenie im Arm hält. "Ich feiere auch meine wunderschöne Mama mit diesem Bild von uns vom März 1990. Du hast mir so viel beigebracht", lauteten die rührenden Worte dazu.

Anzeige

Instagram / princesseugenie August Philip Hawke Brooksbank, Sohn von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

Anzeige

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie mit ihrem Sohn August Philip Hawke

Anzeige

Instagram / princesseugenie Sarah Ferguson und ihre Tochter Prinzessin Eugenie im März 1990

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de