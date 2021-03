Schockmoment für Cristiano Ronaldo (36). Der Fußballstar geriet zuletzt aufgrund anhaltender Wechselgerüchte zu seinem Ex-Verein Real Madrid in die Schlagzeilen. Jetzt traf die Familie des Kickers ein schwerer und unerwarteter Schlag: Ein Bruder seiner Mutter Maria Dolores dos Santos Aveiro (66) ist offenbar ganz plötzlich verstorben. Das verkündete Cristianos Schwester in einem Statement. Viele Details zu dem Todesfall sind jedoch bisher nicht bekannt.

Sie habe eine solche Nachricht in keiner Weise erwartet, teilte Katia Aveiro ihren Followern die traurige Nachricht in ihrer Instagram-Story mit: "Heute trauert mein Herz und jetzt bleiben nur die Erinnerungen. Ruhe in Frieden, mein lieber Onkel!" Sie werde die schönen Augenblicke ihr ganzes Leben lang in gutem Gedenken halten, fuhr sie fort. Mit rührenden Worten nahm sie den Abschied, der ihr nicht mehr vergönnt war: "Ich dachte, ich würde dich wiedersehen, mit dir lachen und dich umarmen."

Cristiano selbst äußerte sich bisher nicht zu dem Trauerfall. Der Spieler von Juventus Turin musste in der Vergangenheit mehrmals medizinische Notfälle in seiner Familie verkraften: Vor gut einem Jahr hatte etwa seine Mutter einen Schlaganfall erlitten, von dem sie sich jedoch rasch wieder erholte.

Instagram / katiaaveirooficial Cristiano Ronaldo mit seiner Schwester Katia Aveiro

Getty Images Cristiano Ronaldo und seine Schwester Katia Aveiro

Instagram/cristiano Cristiano Ronaldo mit seiner Mutter Maria Dolores dos Santos Aveiro, März 2020

