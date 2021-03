Emilia Clarke (34) ist auf der Suche nach ihrer großen Liebe! Spätestens mit ihrer Rolle in der beliebten Fantasyserie Game of Thrones erlangte die Schauspielerin weltweit Bekanntheit. Während es beruflich also kaum besser laufen könnte, ist der Filmstar in Sachen Liebe noch immer auf der Suche nach seinem Mister Right. Um sich endlich zu verlieben, meldete sich Emilia nun sogar auf einer Dating-App für Promis an!

Wie ein Insider gegenüber The Sun ausplauderte, soll sich Emilia die App Raya auf ihrem Smartphone installiert haben, um ihrem Liebesglück damit ein wenig auf die Sprünge zu helfen: "Dating im Lockdown ist wirklich schwierig. Einige Freunde haben deshalb Emilia überredet, Raya zu versuchen, und sie hat zugestimmt, es zu versuchen." Auf der Plattform sollen unter anderem auch schon Stars wie Sam Smith (28) und Carol Vorderman angemeldet gewesen sein.

Doch die Euphorie hielt nicht lange an. "Sie hat kürzlich ihr Profil wieder gelöscht, weil es doch nicht so ist, wie sie es sich erhofft hatte", verriet eine andere Quelle der Zeitung. Sieht also ganz so aus, als würde Emilia einem Kennenlernen ihres Traumpartners doch noch mal eine Chance im realen Leben geben.

Anzeige

Getty Images Emilia Clarke, Filmstar

Anzeige

Getty Images Emilia Clarke, TV-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images Emilia Clarke im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de