Haben Greta Engelfried und Fynn Lukas Kunz das Potenzial, ein Paar zu werden? Die beiden Love Island-Kandidaten sind schon seit Beginn der Show ein Couple. Trotz anfänglicher Startschwierigkeiten scheinen bei diesen beiden Islandern die Funken zu sprühen – mit der Zeit kommen sich die Brünette und der Muskelmann immer näher. Die Ex-Kandidatin Livia Piotrowicz gibt nach ihrem Show-Exit gegenüber Promiflash nun ihre Einschätzung zur Frage: Passen Greta und Fynn tatsächlich zueinander?

Livia ist zumindest fest davon überzeugt, dass der 23-Jährige sich ziemlich in Greta verguckt hat – andere Girls hätten ihrer Meinung nach daher keine echte Chance bei dem Beau. "Ich denke, beim Fynn gibt es absolut keine Chance, dazwischen zu funken. Fynn ist so festgefahren, da kann kommen, was will", stellt die Studentin im Interview mit Promiflash klar. Sie ist sich sicher: "Der wird seine Meinung in der Villa nicht mehr ändern."

Sollte Livia damit recht haben, dürften einige andere Mädels in der Villa vermutlich ziemlich enttäuscht sein. Schließlich schien auch die Kandidatin Emilia Würsching ein Auge auf den Tattooliebhaber geworfen zu haben – ebenso wie die gerade hinzugekommene Kathi Neher.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

