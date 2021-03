Vanessa Hudgens (32) ist offenbar überglücklich! Schon seit mehren Monaten soll die ehemalige High School Musical-Darstellerin wieder in festen Händen sein. Sie selbst machte ihre Beziehung zu dem Baseballer Cole Tucker (24) allerdings erst am Valentinstag öffentlich, indem sie ein gemeinsames Foto teilte. Bislang war es das erste und einzige Bild, das die Turteltauben auf ihren Social-Media-Accounts geteilt haben. Doch jetzt hat Vanessa endlich mit einem weiteren süßen Schnappschuss nachgelegt!

Auf Instagram veröffentlichte die 32-Jährige ein Bild, auf dem sich Cole an ihr Ohr kuschelt und sie herzlich lacht. "Das macht mich glücklich", schrieb die Kalifornierin zu der niedlichen Aufnahme. Auch ihr Liebster ließ das Foto nicht unkommentiert – und erlaubte sich dabei einen kleinen Scherz. Er schrieb: "Das riecht gut." Tatsächlich sieht es so aus, als würde der 24-Jährige an dem Ohr seiner Freundin schnuppern.

Doch auch Cole scheint in der Beziehung überglücklich zu sein: In einem Anfang März erschienenen Interview mit CBSN Pittsburgh kam der Sportler aus dem Schwärmen über seine Herzensdame fast gar nicht mehr heraus: "Ja, ich habe eine Freundin und sie ist cool. Sie ist einfach unglaublich, ich liebe sie."

Getty Images Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Instagram / vanessahudgens Cole Tucker und Vanessa Hudgens

Getty Images Cole Tucker, Sportler

