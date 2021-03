Gehen die Gerichtsprozesse rund um Johnny Depp (57) bald weiter? Im Zuge des Rosenkrieges mit seiner Ex Amber Heard (34) wurde der Schauspieler von einer britischen Zeitung als "Frauenschläger" betitelt. Das ließ der Fluch der Karibik-Star nicht auf sich sitzen und verklagte das Magazin wegen Verleumdung – allerdings ohne Erfolg. Die Klage wurde vergangenes Jahr abgewiesen. Doch Johnny ging in Berufung und dieser Antrag wird jetzt geprüft.

Der 57-Jährige beantragte laut Mirror eine Wiederaufnahme seiner Verleumdungsklage gegen den Verlag News Group Newspaper wegen eines Artikels von The Sun, in dem er als "Schläger" bezeichnet wurde. Das Anliegen wird am Donnerstagmorgen in einer Anhörung vor dem Berufungsgericht in London geprüft. Ob Johnny und Amber selbst dabei anwesend sein werden, ist noch nicht bekannt.

Der Richter entschied damals gegen den US-Amerikaner und erklärte, dass die Behauptungen in dem veröffentlichten Artikel im Wesentlichen der Wahrheit entsprechen würden. Daraufhin erhob Johnny die Vorwürfe, er habe "kein faires Verfahren erhalten".

Getty Images Johnny Depp im Oktober 2020

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Johnny Depp im September 2020

