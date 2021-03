Hatte sich Stephie Stark (25) innerlich auf diese Situation schon vorbereitet? Am Mittwochabend flimmerte das große Finale von Der Bachelor über die Bildschirme. Eigentlich sollte Stephie darin gegen Mimi um die letzte Rose von Niko Griesert (30) und dessen Herz kämpften. Doch der Rosenkavalier entschied sich kurzfristig noch einmal um: Er bereute es im Nachhinein Michèle de Roos nach Hause geschickt zu haben, holte sie zurück in die Show und schmiss deshalb die Blondine nachträglich raus. Mit Promiflash sprach Stephie jetzt über diesen Korb.

Die ehemalige Take Me Out-Kandidatin gab offen zu, dass sie bereits ihm Halbfinale ein eher schlechtes Gefühl hatte. Als sie dann aber in die letzte Runde gewählt wurde, habe sie die ganze Sache auf sich zukommen lassen wollen und alle negativen Gedanken beiseitegeschoben. "Deshalb habe ich an den positiven Momenten festgehalten und auf eine gemeinsame Zukunft gehofft", erklärte sie im Promiflash-Interview.

Von Niko im Finale abserviert zu werden, sei natürlich kein schönes Gefühl gewesen. Sie hätte zwar etwas anderes vom ihm erwartet, dennoch ist sie ihm nicht böse. "Ich hätte mir gewünscht, dass er es sich vorab besser überlegt, aber am Ende des Tages muss er einfach auf sein Herz hören", meinte Stephie weiter.

