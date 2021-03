Prinz William (38) steht seiner Frau Herzogin Kate (39) bei! In dem Enthüllungsinterview mit Oprah Winfrey (67) nahm Herzogin Meghan (39) kein Blatt vor den Mund und packte über das britische Königshaus aus. Außerdem stellte sie klar, dass einige kursierende Infos nicht ganz der Wahrheit entsprechen würden: So habe nicht sie Kate zum Weinen gebracht, wie es immer hieß. Sondern es soll Meghan gewesen sein, die damals in Tränen ausgebrochen war. Dass so über Kate gesprochen wurde, soll William aber überhaupt nicht gefallen.

Im Interview mit People überlegte Penny Junor, die royale Biografin der beiden Prinzen-Brüder, wie sich William gefühlt haben könnte, als seine Ehefrau zum Gesprächsthema bei Meghan und Oprah wurde: "William ist sehr beschützend, wenn es um Kate geht. Dabei kann er ziemlich wütend werden." Für ihn sei es sogar schlimmer, dass Meghan seine Partnerin in ein schlechtes Licht stellt, als wenn er selbst angegriffen wird.

"Nein, es war eher andersherum. Und ich sage das nicht, um irgendjemandem zu schaden!", erklärte die einstige Suits-Darstellerin die besagte damalige Situation zwischen ihr und Kate. Letztere habe sich über etwas geärgert, was dann wiederum Meghan verletzt hatte. Doch Kate habe sich immerhin dafür entschuldigt: Sie habe ihr sogar Blumen geschickt und eine handschriftliche Nachricht hinterlassen, erzählte die Frau von Harry abschließend.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Cardiff, Dezember 2020

Getty Images Prinz William und Prinz Harry mit ihren Frauen Kate und Meghan

Getty Images Herzogin Meghan und Herzogin Kate im Februar 2018

