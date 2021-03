Die Fans von Demi Lovato (28) haben jetzt wieder allen Grund zur Freude! Die Sängerin hatte in den vergangenen Jahren vor allem mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Zwei Jahre, nachdem die US-Amerikanerin 2018 aufgrund einer Überdosis an Drogen fast ihr Leben verloren hätte, verlobte sie sich mit Max Ehrich (29). Doch die Glücksgefühle hielten nicht lange an, denn vergangenen Herbst trennte sich das Paar plötzlich. Doch nun gibt es endlich gute Nachrichten von der "Skyscraper"-Interpretin: Demi Lovato hat das Erscheinungsdatum ihres neuen Albums enthüllt.

Die 28-Jährige gab nun bei Clubhouse bekannt, dass ihr aktuelles Album "Dancing With the Devil... The Art of Starting Over" am 2. April veröffentlicht wird. Ursprünglich sollte das Album nur "The Art of Starting Over" heißen, doch sie beschloss, es in ihre neue vierteilige Dokuserie "Dancing With the Devil" einzubinden, die am 23. März auf YouTube ihre Premiere feiern wird. "Wenn man es Titel für Titel anhört und der Songliste folgt, dann ähnelt es tatsächlich einem nicht-offiziellen Soundtrack zum Dokumentarfilm. Weil es wirklich mein Leben in den letzten Jahren widerspiegelt", erklärte Demi.

In der Dokumentation und auf dem Album thematisiert die Musikerin ihre Drogen- und Alkoholsucht sowie ihre gescheiterte Beziehung. In 19 Tracks und drei Bonussongs wird Demi verschiedene Genres – wie Country, R&B und Neunziger-Jahre-Pop – aufgreifen. Zu den drei Popstars, mit denen gemeinsame Songs aufgenommen hat, gehört offenbar auch Ariana Grande (27).

Getty Images Demi Lovato bei einem Event in NYC im Dezember 2015

Instagram / ddlovato Demi Lovato im Dezember 2020

Instagram / arianagrande Ariana Grande auf Instagram, 2020

