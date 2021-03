Alex Mariah hat eine lange Reise hinter sich! Momentan kämpft die Kölnerin in der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel um den begehrten Titel. Dabei öffnete sich die Studentin auch ihren Mitstreiterinnen immer mehr: Bereits in einer der ersten Folgen sprach die Beauty vor den anderen Girls über ihre Transsexualität. Im Netz tauchte nun ein Video von Alex aus der Zeit auf, in der sie sich gerade inmitten eines OP-Marathons befand!

In dem Clip, der seit Anfang Juli 2019 abrufbar ist, spricht Alex erstmals über ihr eigenes Körpergefühl und den Weg zu ihrem wahren Ich. "Transsexualität ist keine sexuelle Orientierung. Da geht es um eine Geschlechtsidentität, also welchem Geschlecht fühle ich mich zugeordnet", erklärte die dunkelhaarige Schönheit gegenüber RTL. Um sich wohl in ihrer Haut zu fühlen, ließ Alex mehrere Operationen über sich ergehen. Wie Promiflash erfuhr, soll sich die 23-Jährige zum damaligen Zeitpunkt unter anderem auch einer sogenannten chirurgischen Gesichtsfeminisierung unterzogen haben.

Erst kürzlich gab Alex via Instagram bekannt, dass sie sich vor wenigen Jahren nach einer Stimm-OP sehnte – der Grund: Das GNTM-Girl war der Meinung, ihre tiefe Stimme sei nicht weiblich genug. "Aber mittlerweile juckt mich das gar nicht mehr", stellte Alex klar. Ohnehin wäre der Eingriff an den Stimmbändern mit einem hohen Risiko verbunden gewesen.

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah, Kandidatin bei GNTM 2021

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah im März 2021

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah, Model

