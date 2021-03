Maite Kelly (41) steht ein besonders schönes Comeback bevor! Zehn Jahre ist es inzwischen her, dass die Schlagersängerin das Let's Dance-Publikum und die Jury um Joachim Llambi (56) verzauberte: 2011 konnte sie sich mit dem Profitänzer Christian Polanc (42) bis an die Spitze tanzen und den Pokal ergattern. Anlässlich dieses Jubiläums kehrt die DSDS-Jurorin nun zu der beliebten Show zurück: Maite tritt am Freitag bei "Let's Dance" auf!

Laut einer RTL-Pressemitteilung wird Maite am 19. März bei "Let's Dance" ihren Hit "Einfach Hello!" zum Besten geben – und darauf freut sich die 41-Jährige schon jetzt so richtig. "Ich bin sehr glücklich, dass ich zehn Jahre nach dem Gewinn von 'Let's Dance' an den Ort des Geschehens zurückkehre, um dort meinen neuen Song zu präsentieren", schwärmte die Blondine und brachte ihre Vorfreude zum Ausdruck: "Ich freue mich wahnsinnig auf alte und neue Kolleginnen und Kollegen – und auf diese einzigartige Energie, die dort zu spüren ist."

Damit nicht genug: Der 19. März steht nämlich bei RTL ganz im Zeichen von Maite. So wird die Musikerin nicht nur abends bei "Let's Dance" zu sehen sein, sondern unter anderem auch den Formaten "Guten Morgen Deutschland", "Punkt 12" und "Exclusiv" einen Besuch abstatten.

TVNOW / Stefan Gregorowius Maite Kelly, DSDS-Jurorin 2021

Getty Images Maite Kelly und Christian Polanc beim "Let's Dance"-Finale 2011

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Maite Kelly in Köln

