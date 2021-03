Schon seit Längerem gilt das Verhältnis von Brad Pitt (57) und seinem Adoptivsohn Maddox Jolie-Pitt (19) als angespannt. Vor vier Jahren sollen die beiden in einem Privatjet aneinandergeraten, Brad sogar handgreiflich geworden sein. Seither sind die beiden zerstritten. Obwohl der Hollywood-Star sich enttäuscht angesichts der zerrütteten Beziehung zeigte, soll er seinen Adoptivsohn nicht ein einziges Mal in Südkorea besucht haben, wo der Sprössling studiert. Jetzt kam es für Brad noch dicker. Im Scheidungsprozess seiner Eltern sagte Maddox gegen den Oscar-Preisträger aus.

"Maddox hat in dem andauernden Prozess ausgesagt und das war für Brad nicht gerade schmeichelhaft", verriet eine Quelle gegenüber Us Weekly. Dem Insider zufolge vermeide es Maddox, auf nicht rechtsgültigen Dokumenten den Nachnamen seines Adoptivvaters zu verwenden. Stattdessen wolle er seinen Namen sogar vollständig in "Jolie" ändern lassen. Mutter Angelina (45) soll ihm von diesem Vorhaben allerdings abgeraten haben.

Die Schauspielerin sorgte zuletzt für Schlagzeilen, als sie dem zuständigen Gericht Unterlagen vorlegte, die Brad der häuslichen Gewalt beschuldigen. Aus den Dokumenten soll hervorgehen, dass Angelina entsprechende Beweise vorlegen könne. Welcher Art diese Beweise sind, ist allerdings noch unklar.

Getty Images Angelina Jolie und ihr Sohn Maddox Jolie-Pitt

ROBYN BECK / Staff / Getty Images Angelina Jolie, Brad Pitt und Maddox, November 2013

Getty Images Maddox Jolie-Pitt im Dezember 2014

