Julian F. M. Stoeckel (33) ist superstolz auf sich – der Entertainer durfte diese Woche an einer großen TV-Umweltaktion teilnehmen und kann sich jetzt mit Fug und Recht Umweltaktivist nennen! Seit dem 15. März läuft auf Sat.1 die große Waldrekord-Woche, bei der viele Shows und Dokus gezeigt wurden, die sich um Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit drehen, darunter auch "Luke, die Umwelt und ich". Julian war bei letzterer Sendung dabei und hat Promiflash nun ganz begeistert von seiner Erfahrung berichtet!

In der Spielshow mit Luke Mockridge (31) konnte Julian zusammen mit den weiteren Stargästen Thorsten Legat (52) und Janine Pink (33) in Challenges Bäume erspielen, die anschließend gepflanzt werden – ein tolles Erlebnis, das aber vor allem wegen seines Teamworks mit dem Kasalla-Erfinder gefruchtet hat, wie er Promiflash erzählte: "Im Spiel habe ich gemerkt, dass Thorsten und ich die Spiele in die Hand nehmen müssen, damit wir so viele Bäume wie möglich erspielen können… Das stellte sich als absolut richtig heraus, denn wir haben 47.600 Bäume für den Sat.1-Wald erspielt!"

Julian freut sich nun sehr, dass er sich neben seinem Ruf als Society-Experte und Entertainer jetzt noch ein weiteres Image erarbeitet hat: "Jetzt bin ich auch Klimaaktivistin!" Die Zusammenarbeit mit Luke habe dem Berliner ebenfalls sehr gut gefallen. "Er ist jung, schnell und witzig. Ein großartiger Kollege", schwärmte er.

Anzeige

Julian F. M. Stoeckel Thorsten Legat, Luke Mockridge, Janine Pink und Julian F. M. Stoeckel

Anzeige

Julian F. M. Stoeckel Julian F. M. Stoeckel und Luke Mockridge backstage

Anzeige

Julian F. M. Stoeckel Thorsten Legat, Janine Pink und Julian F. M. Stoeckel

Anzeige

Wie fandet ihr die Waldrekord-Woche von Sat.1? Sehr schöne Idee! Mich interessiert das weniger. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de