Für Senna Gammour (41) und Robert Beitsch (29) hat es sich ausgetanzt. Die dritte Folge der diesjährigen Staffel von Let's Dance stand ganz unter dem Motto "Born in...". Mit anderen Worten: Die Kandidaten mussten zu einem Song aus ihrem Geburtsjahr performen. So legte das Paar zu den Klängen von "I Was Made For Loving You" von Kiss einen Slowfox auf das Parkett. Für den Einzug in die nächste Runde reichte das nicht, Senna und Robert müssen das Erfolgsformat verlassen. Wie geht es den beiden nun so kurz nach dem Aus?

"Das ist 'Let's Dance', man weiß halt nie", sagte Senna auf dem offiziellen Instagram-Account der Show. "Also mir geht es sehr gut, ich freue mich für die anderen Kandidaten. Ich meine, das ist das Spiel, man muss auch Größe zeigen und sich für andere freuen", fuhr sie fort. Den Tanz mit Robert habe sie wirklich genossen, sie sei sehr zufrieden mit sich: "Wenn Gott es so haben will, dann akzeptiere ich es." Wenn der Vorhang fällt, sei das gar kein Problem. "Senna ist da auf dem gleichen Gedanken wie ich, dass alles einen Sinn hat", stimmte ihr ihr Tanzpartner zu.

"Es war der beste Tanz von Senna, auch sehr emotional", zeigte sich Profitänzerin und Konkurrentin Renata Lusin (33) überrascht. "Die beiden haben sich deutlich verbessert, die haben richtig hart geackert", fand auch Nicolas Puschmann (29). In der nächsten Ausgabe werden nun nur noch elf Paare ihre Tanzkünste unter Beweis stellen.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Getty Images Robert Beitsch und Senna bei "Let's Dance"

Getty Images Senna Gammour und Robert Beitsch bei "Let's Dance" 2021

Getty Images Senna Gammour und Robert Beitsch bei "Let's Dance" 2021

