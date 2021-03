Kourtney Kardashian (41) und Travis Barker (45) sind offenbar überglücklich miteinander! Anfang des Jahres gab es die ersten Gerüchte, dass das Reality-TV-Sternchen und den Blink-182-Schlagzeuger nach ihrem Flirt 2019 wieder miteinander anbandeln sollen. Im Februar machte Kourtney ihre Beziehung dann öffentlich. Seitdem hat sie allerdings kaum noch etwas von ihrem Liebesleben preisgegeben. Auch Travis hält sich mit der Veröffentlichung von Beziehungsdetails oder gemeinsamen Bildern zurück. Nun gibt es jedoch neue Paparazzi-Aufnahmen, die die beiden zusammen zeigen – und zwar voll verliebt!

Fotografen lichteten Kourtney und Travis vor einem Restaurant in Los Angeles ab, in dem sie an dem Tag gegessen haben sollen. Als die beiden darauf warteten, dass der Parkservice ihr Auto abstellt, nutzten die 41-Jährige und ihr vier Jahre älterer Partner die Zeit für eine Kuscheleinheit: Während Kourtney Travis fest umklammert und ihren Kopf an seine Brust lehnt, legt er liebevoll seinen Arm um sie.

Erst vor Kurzem erklärte ein Insider gegenüber Hollywood Life, wie die Ex-Keeping up with the Kardashians-Protagonistin und der Rocker zueinander fanden "Er hat den ersten Schritt gemacht, und so ist ihr Verhältnis auf das nächste Level gekommen. Er konnte seine Gefühle einfach nicht mehr verstecken." Kourtney habe daraufhin auch immer mehr Gefühle entwickelt und sich ihm geöffnet.

ActionPress Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

MEGA Kourtney Kardashian und Travis Barker im März 2021 in Los Angeles

MEGA Kourtney Kardashian und ihr Freund Travis Barker

