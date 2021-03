Am Freitagabend groovten Fußball-Hottie Rúrik Gíslason (33) und seine Tanzpartnerin Renata Lusin (33) mit einem Jive im wahrsten Sinne des Wortes übers Let's Dance-Parkett. Die Jury war so begeistert, dass sie dem Paar, ohne mit der Wimper zu zucken, die vollen 30 Punkte gab. Aber auch Rúrik und Renata waren nach ihrem Tanz außer sich vor Freude – denn mit einem derart perfekten Auftritt hatten sie selbst nicht gerechnet!

Nach ihrer Performance sprachen die beiden mit RTL und vor allem Profi Renata war mehr als stolz auf ihren Schützling. "Es war die schwierigste Choreo, die ich je gemacht habe. Ich habe alles reingepackt, was es beim Jive gibt und ich bin selber platt. Also für mich war das schon schwer. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass wir es so gut geschafft haben", erzählte sie überglücklich im Interview.

Auch der 33-Jährige habe zu Beginn der Woche noch nicht geahnt, wie gut es letztendlich laufen würde. "Als ich die Schritte gesehen haben, dachte ich nur: 'Oh mein Gott, das schaffe ich niemals'. Aber dann bin ich langsam da hingekommen", erklärte er. Vor allem die schnelle und anstrengende Choreografie haben dem Paar das Training schwer gemacht, da sie den kompletten Tanz zuvor nicht so oft in einem durchtanzen konnten.

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason in der dritten "Let's Dance"-Show

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Rúrik Gíslason, "Let's Dance"-Paar 2021

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason in der dritten "Let's Dance"-Show 2021

