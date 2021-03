Soulin Omar hat eine bewegte Vergangenheit: Zwar führte ihr Weg zu Germany's next Topmodel nur von Hamburg nach Berlin. Doch ihre Kindheit verbrachte sie in Syrien – bis der Bürgerkrieg dort jede Unbeschwertheit unmöglich machte. Auf einer Pressekonferenz wurden die angehenden Models von drei Journalisten befragt und an die Medienwelt herangeführt. Als Soulin dort auf diese Zeit angesprochen wurde, kamen ihr die Tränen – das hatte aber nicht unbedingt mit der Flucht aus ihrem Heimatland zu tun.

In ihrer Instagram-Story sprach sie dieses für sie sehr sensible Thema nun an: "Ich hätte nie gedacht, dass ich bei GNTM so emotional reagieren würde." Sie habe ihre Vergangenheit gegenüber Freunden immer angesprochen, sobald sie eine Vertrauensbasis zu ihnen aufgebaut hatte, erklärte sie. Dass ihr in der Show nach wenigen Worten die Tränen gekommen seien, habe ihr gezeigt, dass sie ihre Geschichte wohl nie richtig verarbeitet habe: "Während der neun Jahre, die wir auf der Flucht waren, habe ich nie aktiv darüber nachgedacht, was eigentlich gerade mit meinem Leben passiert." Dieser Prozess sei erst jetzt bei ihr angestoßen worden, erzählte die 20-Jährige.

Ihren Fans gab sie als Fazit noch einen Ratschlag mit auf den Weg: "Versucht, so früh wie möglich alles, was ihr erlebt, ob klein oder groß, Stück für Stück zu verarbeiten und zu reflektieren!" Denn nur so könne man einen Umgang damit finden und mit sich selbst im Reinen leben, fügte sie abschließend hinzu.

