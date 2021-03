Er hat einen neuen Look für sich entdeckt! Machine Gun Kelly (30) fällt nicht nur mit seiner Beziehung zu Schauspielerin Megan Fox (34) auf – nein, der Musiker ist vor allem auch aufgrund seiner extravaganten Styles stets ein Hingucker. Zuletzt überraschte der "In These Walls"-Interpret seine Fans mit niedlichen Zöpfen, doch nun rockt er schon wieder eine andere Frise: Machine Gun Kelly trägt sein Haar nun in einem grellen Türkis!

Paparazzi erwischten den 30-Jährigen vor wenigen Tagen zusammen mit seiner prominenten Freundin beim Verlassen eines Restaurants in Malibu. Neben Megans feuerrotem Mantel war aber vor allem die freshe Frisur ein absoluter Eyecatcher. Nach einer blonden Matte und lila Zöpfchen erstrahlt sein Schopf nun in einem satten Grünblau. Womit er wohl demnächst seine Fans überraschen wird?

Dass Machine Gun Kelly auf Außergewöhnliches und Skurriles steht, hatte er erst vor wenigen Tagen wieder unter Beweis gestellt. Im Netz hatte er seinen Fans gezeigt, was für einen verrückten Liebesbeweis er bei sich trägt: einen Anhänger mit einem Blutstropfen von Megan. "Ich trage dein Blut um meinen Hals", hatte er zu dem Schmuckstück auf Instagram geschrieben.

iamKevinWong.com / MEGA Machine Gun Kelly und Megan Fox, März 2021

Photographer Group/MEGA Megan Fox und Machine Gun Kelly

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly und Megan Fox

