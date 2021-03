Gelten diese Zeilen wirklich seiner Ex? Musiker sind ja dafür bekannt, ihr Liebesleben in Songs zu verarbeiten. Das Paradebeispiel dafür ist das Ex-Pärchen Selena Gomez (28) und Justin Bieber (27). So sang die bildhübsche Latina etwa in ihrem Track "Lose You To Love Me" über ihren Verflossenen. Deren Fans nehmen ihre Lieder seitdem noch genauer unter die Lupe und meinen: Justins neuer Hit "Ghost" handelt ganz sicher von Sel!

"Wenn ich dir nicht nah sein kann, dann eben deinem Geist. Ich vermisse dich so sehr" – Justin ließ seinen Emotionen in diesem Song komplett freien Lauf. Tatsächlich klingen die Zeilen so, als würde er über eine vergangene Liebe singen – deswegen sind sich seine Fans sicher: "Ms. Selena lebt in seinem Kopf", schrieb etwa ein User via Twitter. "Ihr könnt mir nicht sagen, dass Justin 'Ghost' nicht über Selena geschrieben hat", lautete ein weiterer Tweet.

Obwohl einige Stimmen auch meinen, dass Justin über verstorbene Familienmitglieder singen könnte, sprechen besonders diese Lyrics eher dagegen: "Die Erinnerungen an dich sind wie ein Rausch." Dass sich der Biebs, wie einige ihn nennen, dazu äußern wird, ist aber eher unwahrscheinlich.

Getty Images Selena Gomez in Westwood, 2020

Getty Images Justin Bieber im Januar 2020

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber, 2011

