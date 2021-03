Sie gehen von nun an wirklich getrennte Wege! Seit 2018 sind Rapperin Saweetie (26) und ihr Rap-Kollege Quavo (29) ein Paar. Vor wenigen Tagen gerieten allerdings Spekulationen in Umlauf, dass bei den beiden alles aus und vorbei ist – und die Community hat mit ihren Vermutungen recht behalten: Sowohl Saweetie als auch Quavo bestätigen nun mit emotionalen Statements im Netz, dass sie nicht länger zusammen sind!

Die 26-Jährige ging am Freitag zuerst mit der News an die Öffentlichkeit und deutete ein unschönes Ende ihrer Beziehung an. "Ich bin Single. Ich habe zu viel Verrat und Schmerz hinter den Kulissen ertragen müssen, für eine falsche Erzählung, die im Umlauf ist, um meinen Charakter herabzuwürdigen", schrieb die Musikerin auf Twitter. Saweetie machte auch ganz deutlich, dass Quavo ihr wohl nicht ganz so treu gewesen war. "Mit Geschenken lassen sich keine Narben heilen und die Liebe ist nicht echt, wenn die Intimität anderen Frauen geschenkt wird", hieß es in ihrem Statement weiter.

Diese Anschuldigungen konnte der 29-Jährige aber nicht auf sich sitzen lassen. In einem Tweet feuerte er zurück. "Normalerweise äußere ich mich nicht zu solch privaten Dingen, aber ich muss das jetzt ansprechen, damit keine Unwahrheiten gestreut werden. Ich habe dich wirklich geliebt und bin ziemlich enttäuscht darüber, dass du das alles gemacht hast. Du bist nicht die Frau, für die ich dich gehalten habe", lauteten seine Zeilen. Auf Saweeties Anschuldigungen ist das Migos-Mitglied nicht weiter eingegangen.

Getty Images Saweetie, Rapperin

Getty Images Saweetie und Quavo im Januar 2020

Getty Images Quavo, Rapper

