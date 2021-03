Verknallt wie zwei Teenager! Seit wenigen Wochen ist es nun schon offiziell: Kourtney Kardashian (41) und Travis Barker (45) sind ein Paar. Nach etlichen Spekulationen und heimlichen Dates teilten die beiden schon den einen oder anderen Content als Paar auf Social Media. Und da knüpfte nun der Blink-182-Drummer an: Im Netz teilt Travis eine kleine, aber feine Liebesbotschaft an seine Kourtney!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte er vor wenigen Tagen einen süßen Post und machte damit einmal mehr deutlich, an wen er sein Herz verschenkt hat. Auf einem Teller hat der 45-Jährige nämlich seinen und den Namen seiner Liebsten verewigt. Untermalt wird die Bedeutung dieses kleinen Kunstwerks mit einem Herzchen. Damit dürfte auch dem letzten Zweifler klar sein, dass Travis und Kourtney ein Paar sind.

Dass es den beiden wirklich ernst ist, hatte auch erst kürzlich Aufnahmen von Travis und Kourtney deutlich gemacht. Paparazzi hatten das Paar vor einem Restaurant in Los Angeles erwischt. Dabei hatten der Musiker und die Keeping up with the Kardashians-Ikone mehr als vertraut gewirkt. Immer wieder hatten sie die Nähe zueinander gesucht, miteinander gekuschelt und machten den Anschein, sehr verliebt zu sein.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im März 2021

Instagram / travisbarker Travis Barkers Liebes-Post an Kourtney Kardashian

MEGA Kourtney Kardashian und Travis Barker im März 2021 in Los Angeles

