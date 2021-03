Nik (32) und Jessi Schröder (26) waren sich schnell einig! Die Influencer verkündeten jüngst, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Ihr Babyglück scheinen die zwei mit der ganzen Welt teilen zu wollen. So geben sie nicht nur ihrer Community im Netz stets Einblicke in die Schwangerschaft – sondern sprachen nun auch mit Promiflash über Jessis anfängliche Wehwehchen, ihre aktuelle Schwangerschaftswoche und sogar über den Namen ihres Kindes: Denn die Turteltauben haben sich schon längst für einen Namen entschieden!

"Unsere Namen stehen – Junge und Mädchen. Wir waren uns recht schnell einig. Beim Jungen hatten wir erst noch so eine andere Option – dann haben wir noch überlegt, aber im Endeffekt sind wir beide zu hundert Prozent bei den Namen", erklärte nun der werdende Vater im Promiflash-Interview. Wie deren Töchterchen heißen soll, stand für die beide sogar schon vor ihrer Hochzeit im Jahr 2019 fest: "Wenn es ein Mädchen wird, dann werden wir irgendwann auch mal die Story droppen, wie es dazu kam", strahlte Jessi sichtlich aufgeregt in die Kamera.

Ihre Favoriten verrieten Nik und seine Liebste noch nicht. Jedoch erzählten sie gegenüber Promiflash, welche Namen für sie ein absolutes No-Go sind: "Es war so, dass wir keinen altdeutschen Namen haben wollten, was gerade im Trend ist. So was wie ein Ludwig. [...] Wir sind auch keine Fans von so einem Justin Jeremy", stellte der einstige Bachelorette-Kandidat klar. "Wir wollten mal was ganz anderes", fügte Jessi hinzu.

Anton Spreemann Jessica Schröders Babybauch

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder, Influencer

Anton Spreemann Jessi und Niklas Schröder

