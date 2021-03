Tolle Neuigkeiten für alle Fans von Köln 50667 – und von Angela Brand (24)! Im Januar 2020 hatte die Darstellerin der Lucy überraschend verkündet, dass sie nach dreieinhalb Jahren aus der Vorabend-Soap aussteige. Damals nannte sie als Grund, dass sie sich weiterentwickeln und daher nicht mehr so viel Zeit am Set verbringen wolle. Für alle, die damals enttäuscht waren, gibt es jetzt gute Nachrichten: Angela kehrt zum festen "Köln 50667"-Cast zurück!

"Ich habe 'Köln 50667' schon nach zwei Monaten angefangen zu vermissen", offenbart die 24-Jährige im Promiflash-Interview. "Ich denke, ich habe einfach nur eine kleine Pause gebraucht, um ein bisschen mehr Zeit für mich zu haben. Jetzt bin ich voll motiviert zurück und bereit für tolle Storylines!" Doch konnte sie ihre Auszeit denn so nutzen wie gewollt? "Ich habe mir zwar einige Dinge vorgenommen nach meinem Ausstieg, die ich auch supergerne machen wollte, aber leider hat sich das durch die aktuelle Situation nicht vollkommen ermöglicht", erklärt Angela.

Schon in Folge 2072, die voraussichtlich am 15. März ausgestrahlt wird, werden Angela und ihre Figur Lucy wieder bei "Köln 50667" zu sehen sein. Worauf müssen sich die Zuschauer einstellen – hat ihr Charakter sich seit der Abreise aus Köln verändert? "Meiner Meinung nach ist Lucy, seit sie wieder da ist, viel sensibler als früher. Sie hat eine längere Zündschnur entwickelt. Wer weiß, was sie in Hawaii und Miami erlebt hat", verrät sie lachend.

"Köln 50667", montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNow

verfügbar.

