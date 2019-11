Bei Bella Thornes (22) Liebesleben fällt es schwer, den Durchblick zu bewahren: Seit einigen Monaten datet die Schauspielerin Benjamin Mascolo (26). Im Oktober schien das Style-Chamäleon dann aber auch in Alex Martini eine perfekte Flirt-Partnerin gefunden zu haben und brachte damit neuen Schwung in ihren Beziehungsstand. Aktuell scheint die Beauty sich aber hauptsächlich auf eine Liebschaft zu konzentrieren. Vor wenigen Tagen wurden Bella und Benjamin total verliebt in Malibu gesichtet!

Paparazzi erwischten die Turteltauben am Mittwoch nach einem romantischen Dinner-Date am Strand von Malibu. Vor allem die 22-Jährige konnte kaum ihre Finger von dem Sänger lassen. Wie ein verliebter Teenager knutschte die "Famous in Love"-Darstellerin ihren Liebsten auf offener Straße ab. Ben ließ das alles liebend gern über sich ergehen und genoss sichtlich die Zuneigung seiner Freundin.

Erst vor wenigen Wochen hatte Bella Rätsel aufgegeben, ob sie mit einer ihrer zwei Liebschaften Schluss gemacht habe. "Fertig mit dir", kommentierte sie einen damaligen Insta-Schnappschuss. Bisher bestätigte sie weder eine Trennung von Alex noch von Benjamin – und in Letzteren scheint sie ja eh bis über beide Ohren verliebt zu sein.

Marksman / MEGA Bella Thorne und Benjamin Mascolo

Marksman / MEGA Bella Thorne und Benjamin Mascolo im November 2019

Instagram / bellathorne Bella Thorne im Oktober 2019

