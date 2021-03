Damit haben die The Biggest Loser-Teilnehmer garantiert nicht gerechnet! In der aktuellen Folge der beliebten Abnehm-Show verließen Gianluca, Melissa und Co. das Camp auf der griechischen Insel Naxos, um sich auf den Weg zurück zu ihren Liebsten in der Heimat zu machen. Dort wartete eine besondere Überraschung auf sie, denn nicht nur die Kandidatenselbst haben in den vergangenen Wochen ordentlich abgenommen: Auch ihre Partner haben an Gewicht verloren!

Zurück in Deutschland wurde Melissa von ihrer Familie und ihrem Partner Richard unter Konfettiregen in Empfang genommen. Dabei fiel ihr sofort die körperliche Veränderung ihres Schatzes auf. "Ey, du hast voll abgenommen", stellte die Brünette fest. Ihr Freund erklärte daraufhin: "Wir haben zusammen eine Abmachung getroffen und gesagt, dass ich mit abnehme." Das sei sowieso schon immer ein Ziel von ihm gewesen, deswegen habe er die Chance jetzt ebenfalls beim Schopf gepackt.

Und auch auf Sonja wartete in der Heimat eine Überraschung. "Mein Mann hat zu Hause selbst über 18 Kilo abgenommen", berichtete sie und erklärte, dass auch ihre kleine Rasselbande größtes Verständnis für ihre Ziele zeigt: "Meine Kinder wussten auch schon, dass Sport jetzt zu meinem Alltag gehört." Sie sei nicht nur stolz auf sich, sondern auch auf ihre Familie.

