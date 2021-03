Im TV wollte es bei Victoria mit der Liebe bisher nicht so recht klappen. Bei Are You The One? machte die dunkelhaarige Beauty bisher eher mit heißen Zungenküssen und ungezwungenem Sex, denn mit großen Gefühlen von sich reden. Mit ihrer Freundin Sabrina unterhielt sich Vic in der Kuppelshow aber immerhin über ihren Traummann: Ein Rapper soll es idealerweise sein. Im Gespräch mit Promiflash verriet sie, weshalb sie es auf diesen Typ Mann abgesehen hat.

Die 24-Jährige weiß ganz genau, worauf sie beim anderen Geschlecht steht. "Ich finde selbstbewusste und erfolgreiche Männer generell anziehend", offenbarte sie im Promiflash-Interview. "Ich stehe leider immer noch auf Bad Boys und dieses Image haben ja die meisten Rapper", erklärte Vic weiter. Die TV-Bekanntheit glaubt, dass ihre Vorlieben die Eigenschaften widerspiegeln, die sie sich für sich selbst wünscht. Außerdem findet die ehemalige Beauty & The Nerd-Teilnehmerin die Vorstellung, dass sich ein Rapper mit harter Schale für sie öffnen könnte, romantisch.

Was potenzielle Kandidaten für den Platz an ihrer Seite angeht, hat Vic auch schon klare Vorstellungen und nannte im Interview sogar Namen. "Meine Favoriten sind definitiv Blueface und aus Deutschland Samra", offenbarte die Brünette. Als 17-Jährige sei sie allerdings auch schon mal in Kay One (36) verliebt gewesen.

