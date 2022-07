In Österreich gemobbt: Victoria Lukac wandert nach Dubai aus

Victoria Lukac hat die Nase voll von ihrem Heimatland! Die Reality-TV-Kandidatin kommt gebürtig aus Österreich. Durch Shows wie Beauty & The Nerd, Are You The One? und #CoupleChallenge wurde die ehemalige Leistungsschwimmerin auch in Deutschland bekannt. Jetzt will die Influencerin ihrer Heimat den Rücken kehren. Der Grund: Sie fühlt sich in Österreich nicht wohl. Im Promiflash-Interview verriet Victoria: Sie wandert nach Dubai aus!

"Ich habe hier meine Familie, aber ich hatte es damals schon in der Schule oder im Sportverein nie einfach, weil ich nie angenommen wurde, wie ich bin", erklärte Victoria im Gespräch mit Promiflash. Sie habe als Kind und Teenie schon viel mit ihrem Äußeren experimentiert, sich geschminkt und die Haare gefärbt. "Ich bin von allen Seiten ausgelacht worden", meinte die gebürtige Österreicherin.

Daher freue sich Victoria sehr auf ihr neues Leben in Dubai. Neben ihren Berufen als Reality-TV-Darstellerin, Influencerin und Onlineshop-Betreiberin werde sie außerdem einer weiteren Tätigkeit in den Arabischen Emiraten nachgehen. "Ich werde als Assistentin bei einer Firma arbeiten", meinte die Beauty. Sie habe außerdem schon viele Freunde in Dubai. "Ich freue mich auf den neuen Lebensabschnitt", gab Victoria gegenüber Promiflash zu verstehen.

Instagram / xvictoriaxvcx Victoria Lukac, Influencerin

Instagram / xvictoriaxvcx Victoria Lukac, März 2022

TVNow/ Markus Hertrich Victoria Lukac, "Are You The One?"-Teilnehmerin

