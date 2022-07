Fünf Minuten vor Eingriff: Victoria Lukac brach Beauty-OP ab

Victoria Lukac hat es sich anders überlegt! Die österreichische TV-Beauty macht kein Geheimnis daraus, sich für die ein oder andere optische Verschönerung unters Messer gelegt zu haben. Zum Beispiel hat die ehemalige #CoupleChallenge-Kandidatin Brustimplantate, ließ sich Veneers einsetzen und schreckt auch vor Fillern und Botox nicht zurück. Jetzt wollte sich die Fernsehbekanntheit die Schlupflider entfernen lassen – doch im letzten Moment machte Victoria einen Rückzieher!

"Ich war bereits für die OP fertiggemacht und habe eigentlich nur noch auf meine Narkose gewartet", verriet Victoria im Interview mit Promiflash. Doch der Arzt hat 1,5 Stunden auf sich warten lassen. Die Ex-Beauty & The Nerd-Teilnehmerin nutzte die Zeit, um sich näher über Risiken von Narkosen und Schönheitsoperationen zu informieren. "Irgendwie ist mir erst in diesem Moment bewusst geworden, was ich da mache – man setzt sein Leben aufs Spiel. In dem Moment habe ich gedacht, hast du das wirklich nötig?", ließ die Onlineshop-Betreiberin Revue passieren.

"Fünf Minuten vor der OP habe ich beschlossen, dass ich das doch nicht machen werde", erklärte Victoria und blies den geplanten Eingriff ab. Jetzt wünscht sich die Instagrammerin auch von anderen einen kritischeren Umgang mit Beauty-OPs. "Viele, die dem Wahn verfallen sind, wissen nicht, was sie sich jedes Mal antun. Ich habe für mich beschlossen, dass ich mit dem Thema OPs jetzt durch bin", stellte sie gegenüber Promiflash klar.

Instagram / xvictoriaxvcx Victoria Lukac, März 2022

Instagram / xvictoriaxvcx Victoria Lukac im März 2022

Instagram / xvictoriaxvcx Victoria Lukac, Influencerin

