Bald ist es so weit: Im großen The Masked Singer-Finale erfahren die Fans endlich, welche Promis sich unter den übrigen vier Kostümen verbergen! Der Flamingo, die Schildkröte, der Leopard und der Dinosaurier gehen am Dienstagabend in die Endrunde – und haben noch die Chance, den "The Masked Singer"-Pokal zu gewinnen. Tatsächlich entpuppt sich der Dino immer mehr als Liebling der Zuschauer und auch der Promis. Aber wer verbirgt sich unter der putzigen Verkleidung?

Das Reptil hat anfangs noch seine Stimme verstellt und sich dann von Woche zu Woche gesteigert – "ein richtiges Schlitzohr", um es mit den Worten von Rateteam-Star Ruth Moschner (44) zu sagen. Aber seitdem der Dino sein volles Potenzial ausschöpft und wie ein absoluter Vollprofi singt, steht für die Zuschauer fest: Das muss Popsänger Sasha (49) sein! Das zeigt sich auch im offiziellen Voting vom Sender ProSieben: Hier liegt der Musiker mit großem Abstand vorn. Platz zwei belegt Entertainer Luke Mockridge (32).

Zum Mitraten hat Promiflash hier für euch alle bisherigen Dinosaurier-Indizien:

- Spielzeugwarengeschäft

- Box mit einem A

- Blaue Bälle in Bällebad

- Schild "Urknall-Sauber"

- Schild "Ur-Alt"

- Schild "Saurier-Neu"

- Schild "Saurier-Fresh"

- Rubik's Cube

- Schulranzen

- Vulkan

- Kartoffelsalat

- Luftschlangen

- Pommes

- Skifahren

- Lesen

- Tauchen

- Rose

- Zwillings-Dino

- Dosenwerfen

- Mettbrötchen

- "Wäre es nicht großartig, einen Dinosaurier zu treffen? Doch Dinosaurier trifft man nicht, die sind längst ausgestorben – dachten wir bis heute."

- "Ich bin ein Dinosaurier, nicht Dino, nicht Saurier – ein Dinosaurier!"

- "Meine Ur-Ur-Ur-Ur-Uroma hat immer gesagt: Ein richtiger Dinosaurier braucht zum Überleben spitze Zähne."

- "Mein Vorfahren sind schon lange nicht mehr da… Ich bin der einzige Vertreter meiner Art."

- "Ich werde mich hier heute durchbeißen und beweisen, dass ich brüllen kann wie ein ganz Großer."

- "Jetzt bin ich schon fast wie ein großer Tyrannosaurus Rex. Solche Zähne möchte ich auch mal haben. Richtig Dinosaurier-mäßig. Doch ein großer Dinosaurier zu sein, ist echt anstrengend."

- "Manchmal ist der Dino traurig. Er hätte gern schon für andere Dinosaurier gesungen, doch die sind alle schon lange nicht mehr da. Seine alten Freunde, der liebe Langhals, der Feuervogel und Rumpelbums – alle nicht mehr da. Der Dino ist der Letzte seiner Art."

- “So viel Zeit ist vergangen. Das Gute ist: Ich habe neue Freunde gefunden, die immer bei mir sind und mit mir spielen."

- "Meine Freunde geben mir Kraft, machen den Dino glücklich, und diese Energie nehme ich jetzt mit auf die Bühne."

- "Die Dinosaurier beherrschten über Millionen Jahre die Welt und jetzt stehe ich im Spotlight!"

- "Ich will zeigen, dass ich mehr bin als ein Urviechding."

- "Die Geschichte der Urzeit hat mich gelehrt, dass es schnell vorbei sein kann. Also muss ich flexibel bleiben und mich jeder Herausforderung stellen."

- "Ich habe viele Gesichter. Und mein Programm als Dinosaurier ist atemberaubend."

- "Jetzt erzähle ich die Chronik der Dinosaurier neu. Es heißt aufstehen und die Geschichtsbücher umschreiben! Ich bin noch lange nicht ausgestorben!"

- "Mein Freund und ich haben ein geteiltes Leid. Er weiß wie es ist, das letzte Puzzleteil zu sein."

- Insider Puzzleteil: "Der Dino und ich, wir kennen uns seit zwanzig Jahren. Wir landen immer im gleichen Regal. Wir sind mehr als beste Freunde. Ein netter Kerl, außen ein echter Dinosaurier, innen eben ein Dino. Er ist so schön anders und hat das Herz am richtigen Fleck. Er hat's einfach drauf. Die meisten von uns werden schnell aussortiert. Zu alt, zu analog. Doch der Dino ist nie aus der Mode gekommen. Du bist ein absolutes Unikat."

ProSieben / Willi Weber Matthias Opdenhövel und der Dinosaurier bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Der Dinosaurier bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Der Dinosaurier bei "The Masked Singer"

