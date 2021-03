Stürzt sich Luca mit seinem neuen Körpergefühl ins Datingleben? Der 25-Jährige nimmt an der diesjährigen The Biggest Loser-Staffel teil – und hat es bis ins Halbfinale geschafft. In den Wochen davor hat er auf der griechischen Insel Naxos fleißig an seinem Übergewicht gearbeitet. Zurück zu Hause hat sich bereits einiges an der Zahl auf der Waage getan – und er ist richtig glücklich über seine Leistung. Hat er sich nach der intensiven Zeit im Camp jetzt Zeit für sein Liebesleben genommen?

"Ich habe gar keine Zeit dazu", gibt Luca in der vergangenen Folge zu. Er habe sich tatsächlich noch nicht so richtig mit diesem Thema auseinandergesetzt – aktuell seien ihm andere Dinge viel wichtiger. "Weil ich immer sehr mit mir beschäftigt war und auch jetzt noch mit mir beschäftigt bin. Ich glaube, das wäre ein Störfaktor momentan und ich mache das, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Dann habe ich genug Zeit dafür", gibt der Friseur weitere Einblicke.

Die Reise bei "The Biggest Loser" ist für Luca auch noch nicht vorbei – er hat es am Sonntag in die nächste Runde geschafft. Er hat in der Zeit bis zum Halbfinale in Tirol sage und schreibe 8,4 Kilogramm abgenommen. Nicht gereicht hat es in dieser Woche für seinen Mitstreiter Toni – er musste den Wettbewerb so kurz vor dem Finale verlassen.

