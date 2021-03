Ist bei Adriano und Bianca wirklich das letzte Wort gesprochen? Während die Rheinbergerin bei Love Island von Anfang an hin und weg war von dem Münchner, war dieser sich unsicher. Nachdem er Bianca doch als Couple gewählte hatte, schoss er sie nun wegen fehlender Schmetterlinge im Bauch ab. Die Kandidatin brach in Tränen aus, teilte ihr Bett trotzdem weiterhin mit ihm. Haben die beiden doch noch eine Chance?

Promiflash hakte vor Showbeginn bei der 23-Jährigen nach: Kann sie sich vorstellen, einem Mann eine zweite Chance zu geben? "Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, sagt man so schön. Eine zweite Chance würde es bei mir eher nicht geben", stellte Bianca klar, fügte jedoch auch hinzu: "Da muss er sich schon richtig ins Zeug legen."

Die Situation mit Adriano ist nun aber eine andere. Immerhin war der 26-Jährige von Anfang an ehrlich und betonte immer wieder, gefühlstechnisch noch nicht so weit zu sein wie die Sozialversicherungsfachangestellte. Ein Comeback wäre also nicht ausgeschlossen – sollte Adriano es denn überhaupt wollen. Was glaubt ihr: Nähern die beiden sich doch wieder an? Stimmt in unserer Umfrage ab!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI Bianca bei "Love Island" 2021

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Adriano und Bianca bei "Love Island" 2021

Anzeige

RTL2 "Love Island"-Kandidatin Bianca Balintffy

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de