Chris Broy blickt zurück auf die Geschehnisse im Sommerhaus der Stars. Der Muckimann und seine Verlobte Evanthia Benetatou (28) trafen in dem TV-Format auf Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26) – Evas alte Bekannte aus der Bachelor-Staffel 2019. Zwischen den Kuppelshow-Stars herrscht bereits seit einiger Zeit dicke Luft – kein Wunder, dass es in dem Landhaus in Bocholt also durchgehend kracht. Dabei lässt Andrej hinter dem Rücken seiner Konkurrenten ordentlich Dampf ab – was Chris im Nachhinein echt überrascht.

Chris und Eva schauen sich das Format nach den Dreharbeiten im Fernsehen an. Dabei ist der Fitnessfan von Andrejs Verhalten sehr enttäuscht, schließlich habe ihm dieser noch unter vier Augen gesagt, dass alles geklärt sei. "Zwar kannte ich Andrej nicht, aber ich hätte nicht erwartet, dass so viel Negativität, Egomanie und auch teilweise echt Hass in ihm steckt", schildert Chris seine Sicht gegenüber Promiflash. Er vermute, dass der Basketballer ein Problem mit sich selbst habe, denn er findet: "Ein selbstbewusster Mann würde darüberstehen und sich einfach mit positiven Gedanken auseinandersetzen."

Die Zuschauer wissen gar nicht so recht, auf wessen Seite sie sich in dem Mega-Beef zwischen den Paaren schlagen sollen. Das Publikum nervte es zunächst noch, dass Eva ständig über ihr Bachelor-Techtelmechtel mit Andrej auspacken wollte, doch im Anschluss waren viele der Meinung: Andrej und Jenny würden hinterrücks versuchen, die anderen Kandidaten gegen die gebürtige Griechin und ihren Partner aufzuhetzen.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Chris Broy und Andrej Mangold im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im September 2019 in Berlin

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Verlobter Chris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de