Filip Pavlovic (26) lässt seine Zeit als Kandidat bei Die Bachelorette noch mal Revue passieren. Nadine Klein hatte den Hamburger 2018 nach dem Dreamdate verschmäht und kurz vor dem Finale nach Hause geschickt. Eigentlich bitter für Filip, der es in Staffel fünf des Kuppelformats so weit geschafft und 17 seiner Konkurrenten hinter sich gelassen hatte. Doch jetzt packt der Junggeselle über seine Teilnahme in der Flirtshow aus und erzählt, dass die Treffen mit Nadine offenbar nur zweitrangig gewesen waren – Filip behauptet: Die Jungs wollten gar keine Dates mit der Rosenverteilerin!

Die Herren der Schöpfung, die im TV sonst so flirtwillig wirkten, sollen sich regelrecht gestritten haben. Warum? "Weil keiner zum Date wollte", überrascht Filip im Bachelor-Podcast auf AudioNow die Zuhörer und liefert auch gleich die Begründung: "Weil's uns in der Villa so gut ging!" Dass sich die Männer ständig gegenseitig Tipps gegeben hätten, wenn dann einer von ihnen zum romantischen Rendezvous ging, fand Filip "völlig idiotisch", gibt er obendrein lachend zu.

Hatten die Junggesellen das Datingformat etwa mit einem Party-Urlaub verwechselt? Nein. Beziehungen seien ja entstanden – aber eben Männerfreundschaften statt einer Partnerschaft! Filip schwelgt gerne in den Erinnerungen an seine Erlebnisse in der Villa und beschreibt seine Teilnahme bei "Die Bachelorette" als eine "der schönsten Zeiten [seines] Lebens". Er habe Freundschaften geknüpft, die bis heute bestehen, resümiert er.

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Reality-TV-Star

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, November 2019

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic mit Bachelorette Nadine Klein auf Korfu

