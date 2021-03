Der richtige Zeitpunkt ist für Amadu Couhl offenbar gekommen. Mit seiner neuen TV-Partnerin Julia Wurzinger fühlt sich der Hottie auf Love Island endlich angekommen. Die zwei Turteltauben durften sich auf ihrem ersten Date außerhalb der Villa auch schon besonders nahe kommen – doch für einen Kuss reichte es bei den beiden bisher nicht. Amadu betonte, auf den richtigen Augenblick zu warten. Jetzt war es endlich soweit: Amadu und Julia pressten ihre Lippen aufeinander!

Doch bevor es zu dem heiß ersehnten Lippenbekenntnis kam, fragte Amadu das Couple Nicole und Dennis um Rat. Vor allem Letzterer ermutigte den Musiker, den nächsten Schritt mit Julia zu gehen. "Ich kann mir schon vorstellen, dass sie dafür bereit ist", vermutete Dennis. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf legte sich der Trommler ins Bett zu seiner Julia. Nach einigen innigen Kuscheleinheiten fanden dann endlich auch ihre Lippen zueinander: Amadu und Julia küssten sich!

"Das war der Moment, auf den ich gewartet habe. Das hat sich richtig angefühlt", ließ Amadu daraufhin den Augenblick Revue passieren. Und auch seine Herzensdame spürte nach dem Kuss "ein Kribbeln im Bauch". Doch ganz allein ist der einstige Take Me Out-Teilnehmer wohl nicht auf die Idee gekommen, Julia einen Kuss aufzudrücken. "Wir haben uns von unseren Nachbarn ein bisschen anstecken lassen", erzählte er und verwies damit auf das Couple Greta und Fynn, die im Bett nebenan knutschten.

Anzeige

RTLZWEI Amadu und Julia bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Amadu und Julia, "Love Island"-Couple

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Amadu und Julia, "Love Island"-Couple

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de