Denise Bröhl packt über Amadu Couhl aus! Die Love Island-Kandidatin von 2019 kannte den Single bereits vor seiner Teilnahme bei der aktuellen Staffel der Kuppelshow. Die Beauty lernte den attraktiven Islander, der zuletzt im Netz wegen seiner direkten Ansage an Show-Partnerin Livia kritisiert wurde, damals auf einer Party in Köln kennen. Wie ist Amadu wohl abseits der Kameras? Denise hat Promiflash verraten, wie sie den Musiker erlebt hat.

"Er ist sehr aufmerksam und extrem höflich. Ich finde, er ist ein sehr gut erzogener Mann und er hat auch auf eine charmante Art und Weise versucht, mich zum See einzuladen", plauderte die Kölnerin im Promiflash-Gespräch aus. Kontaktpflege sei hingegen nicht so seine Stärke. Denise merkte an: "Ich glaube leider, er wird eher den Ruhm bei Love Island finden, statt die große Liebe."

Genau wie Livia ist ihr der Muskelmann ebenfalls direkt ins Auge gestochen. "Meine Favoriten sind Amadu, weil er hat sexy O-Beine, und Adriano ist auch sehr nice. Sie sind einfach etwas reifer als der Rest", gab Denise zu. Ob der Ex-Take Me Out-Kandidat tatsächlich seine große Liebe auf der Insel finden wird, bleibt abzuwarten.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI Die "Love Island"-Kandidaten Amadu und Livia

Anzeige

Instagram / denise.magdalena Ex-"Love Island"-Kandidatin Denise Bröhl

Anzeige

Instagram / realamadu "Love Island"-Amadu im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de