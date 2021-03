Aus einem Lokal wird eine Kette! Nachdem Danni Büchner (43) erst Ende Februar das endgültige Faneteria-Aus verkündet hatte, dauerte es nicht lange, ehe das Café neue Besitzer fand. Caro und Andreas Robens werden den Gastronomiebetrieb auf Mallorca übernehmen. Die beiden wollen die derzeit leer stehende Gewerbefläche nutzen, um nach ihrem ersten Protein-Fitness-Restaurant Iron Diner ein weiteres auf der Baleareninsel zu eröffnen. Im Gespräch mit Promiflash erklärte das Paar nun genauer, wie es zu der Faneteria-Übernahme kam.

Zunächst hätten sie durch die Presse von der Schließung des Cafés erfahren, sagten die beiden im Promiflash-Interview. Weil sie für ihr geplantes Speiselokal Iron Diner 2.0 ohnehin auf der Suche nach einer Räumlichkeit in Cala Millor gewesen seien, sei ihr Interesse sofort geweckt gewesen. Allerdings soll die Faneteria zu diesem Zeitpunkt schon wieder vermietet gewesen sein. "Letzte Woche bekamen wir dann eine Nachricht der Vermieter, dass sie doch gern an uns vermieten würden. Gesagt, getan, am nächsten Tag besichtigt, Konditionen geklärt und heute unterschrieben", erzählten Caro und Andreas nun.

Für das Bodybuilder-Paar sei es schon lange ein Traum gewesen, ihr Iron Diner zu einer Kette werden zu lassen. Ein erster Versuch in Cala Millor war zunächst gescheitert. "Nun haben wir aber die richtigen Partner, also wird es auch klappen", zeigten sich die beiden zuversichtlich.

