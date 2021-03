Kourtney Kardashian (41) und Travis Barker (45) lassen ihre Fans an ihrer Liebe teilhaben! Die Keeping up with the Kardashians-Protagonistin und der Blink-182-Schlagzeuger sind seit wenigen Wochen offiziell ein Paar. Schon seit Monaten spekulieren die Fans, dass zwischen den beiden mehr als nur Freundschaft sein könnte. Doch erst Anfang des Jahres haben die dreifache Mutter und der Musiker ihre Liebe offiziell gemacht – und turteln seither öffentlich, was das Zeug hält. Jetzt hat Kourtney ihrem Liebsten eine niedliche Liebesbotschaft gewidmet, die dieser daraufhin stolz teilte.

In seiner Instagram-Story zeigte Travis eine kleine Notiz, auf der "Ich liebe dich" zu lesen war. Der Drummer erklärte zwar nicht, von wem diese süße Botschaft stammt, die Fans der 41-Jährigen haben aber sofort Kourtneys Handschrift erkannt. Auch ein kleines Herzchen, das neben die Worte gemalt wurde, ist typisch für die Reality-TV-Ikone. Ganz klar also: Zwischen Travis und Kourtney wird es langsam ernst.

Dass die beiden mehr als nur Schmetterlinge im Bauch haben, bewiesen vor einigen Tagen allerdings auch schon Paparazziaufnahmen. Bei einem Ausflug in Los Angeles zeigten Kourtney und Travis sich nämlich total verschmust und konnten kaum die Finger voneinander lassen.

ActionPress Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Travis Barker, Musiker

MEGA Kourtney Kardashian und Travis Barker im März 2021 in Los Angeles

