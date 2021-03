Sophie Turner (25) fährt auch weiterhin voll auf den Mann an ihrer Seite ab. Seit 2016 gehen die Schauspielerin und der Sänger Joe Jonas (31) gemeinsam durchs Leben. 2019 folgte schließlich die Blitz-Hochzeit in Las Vegas, ehe im Juli des vergangenen Jahres ihre gemeinsame Tochter Willa zur Welt kam. Und die Neu-Mama scheint mit ihrer Wahl, was den Vater ihres Kindes angeht, äußerst zufrieden zu sein. Im Netz repostete sie nun ein sexy Bild ihres Mannes!

Via Instagram präsentierte zunächst Joe selbst seinen Followern ein Foto, das seinen durchtrainierten Oberkörper in Szene setzt. Neben seinen Fans scheint das auch bei seiner Frau Sophie größte Begeisterung ausgelöst zu haben. Die Game of Thrones-Schauspielerin repostete das Foto kurzerhand – mit einigen Modifikationen. Mit flirty Schriftzügen wie "Bad Dad" und "1800-dial-a-daddy", die über den Beitrag flackerten und ein wenig scherzhaft auf Callboy-Anzeigen im Netz anspielten, machte Sophie deutlich, wie heiß sie ihren Partner findet.

Dass sie eines Tages so begeistert von dem Jonas Brothers-Mitglied sein würde, hätte die Blondine in ihrer Jugend vermutlich nicht gedacht. Als Teenagerin konnte sie der Band gar nichts abgewinnen – ganz im Gegenteil. Sie dachte, die drei Brüder seien der Grund, weshalb sich ihre Lieblingsband Busted trennte. "Also hassten wir sie", erinnerte sie sich in einem Gespräch bei Ellen.

Joe Jonas und Sophie Turner

Joe Jonas, 2021

Joe Jonas und Sophie Turner

