Was geht denn da zwischen Pete Davidson (27) und Bridgerton-Star Phoebe Dynevor (25)? Die Liste der Promi-Damen, die der Comedian bereits an seiner Seite hatte, ist lang – darunter auch Kate Beckinsale (47), Margaret Qualley (26) und Kaia Gerber (19). Am meisten Aufsehen erregte er wohl durch die Blitz-Verlobung mit Ariana Grande (27) nach nur einem Monat Beziehung. Bisher erlebte Pete allerdings immer nur Liebespleiten. Aber vielleicht klappt es jetzt? Phoebe soll Petes neueste Flamme sein!

Nachdem die beiden zunächst viel Zeit miteinander in Petes Heimat New York verbracht haben sollen, hat ihn die Schauspielerin nun sogar zu sich nach England eingeladen, wie The Sun berichtet. In der vergangenen Wochen soll das angebliche Paar gemeinsam in Phoebes Heimatort Altrincham gesichtet worden sein. "Sie genießen die Gesellschaft des jeweils anderen, obwohl sie sich noch nicht allzu lange kennen", plauderte ein Insider aus. Dass der 27-Jährige extra zu ihr nach England geflogen ist, zeige zudem, welch starkes Interesse er an ihr habe.

Im Gegensatz zu Petes vergangenen Liebeleien ist über Phoebes Liebesleben weniger bekannt. Zuletzt war ihr eine Liaison mit ihrem Serienkollegen Regé-Jean Page nachgesagt worden. Diese Gerüchte schaffte die Britin allerdings schnell aus der Welt. "Ich würde gerne sagen, dass da wirklich etwas zwischen uns war, aber nein. Es war immer rein professionell", stellte sie gegenüber You klar.

Anzeige

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande im August 2018 in New York

Anzeige

Getty Images Phoebe Dynevor, Schauspielerin

Anzeige

Liam Daniel/Netflix Regé-Jean Page und Phoebe Dynevor in der Serie "Bridgerton"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de