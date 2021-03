Gab's da ein Missgeschick im Schnitt? Die Germany's next Topmodel-Girls erwartete in dieser Woche eine besonders harte Challenge: Beim Fotoshoot standen die angehenden Models in großer Höhe in sich drehenden Boxen – und mussten dabei lässig posieren! Heidi Klum (47) stand den Kandidatinnen mit gewohnter Härte, aber auch aufmunternd zur Seite. Doch viele Fans trauten ihren Ohren nicht: Hat Heidi da nicht bei zwei Teams dasselbe gesagt?

Denn die Modelmama rief ihren Schützlingen Alysha Hübner, Romy Wolf, Dascha Carriero (20) und Larissa Onac aufmunternde Worte zu: "Ihr strengt euch alle richtig an, ich seh das, das ist so schwer!" Als dann kurz darauf ein anderes Vierergespann in den rotierenden Boxen herumkraxelte, kamen erneut Unterstützungsrufe von der Modeikone – allerdings genau dieselben wie zuvor! Da wunderten sich viele Zuschauer: Hat Heidi ihren Text vergessen oder jemand im Schnitt gepennt?

Doch zurück zur Show: Bei der ersten Gruppe konnte sich Romy über das größte Lob freuen, sie rockte das Shooting mit coolen Posen. Bei der anderen Viererkonstellation um Linda Braunberger (20), Elisa Schattenberg (21), Ashley Amegan und Liliana Maxwell (21) setzte sich Elisa als Beste durch.

